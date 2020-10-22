В России не исключили перевод ЕГЭ в дистанционный формат

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что в будущем сдача ЕГЭ в дистанционном формате будет возможна. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России".

"Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации", – сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что активное внедрение цифровых технологий в обучение расширяет его возможности и стимулирует учащихся. Рособрнадзор рассматривает возможность цифровизации ЕГЭ и уже сейчас для этого введены некоторые технологические решения.