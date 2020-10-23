В Барнауле открыли долгожданный перекресток на Малахова – Взлетной

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Барнауле завершились работы по устройству регулируемого перекрестка улиц Малахова и Взлетная. Участок делали по поручению мэра Вячеслава Франка.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в границах перекрестка дорожники построили переезд через трамвайные пути, установили дополнительные дорожные знаки, а также поставили 12 транспортных светофоров и 6 пешеходных. На эти цели из краевого и городского бюджетов направили порядка 5,5 млн рублей.

По словам зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерия Ведяшкина, в текущий момент специалисты будут анализировать транспортную ситуацию на этом участке. "При необходимости режим работы светофоров будет откорректирован", – отметил он.