В Барнауле открыли долгожданный перекресток на Малахова – Взлетной

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org
В Барнауле завершились работы по устройству регулируемого перекрестка улиц Малахова и Взлетная. Участок делали по поручению мэра Вячеслава Франка.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в границах перекрестка дорожники построили переезд через трамвайные пути, установили дополнительные дорожные знаки, а также поставили 12 транспортных светофоров и 6 пешеходных. На эти цели из краевого и городского бюджетов направили порядка 5,5 млн рублей.
По словам зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерия Ведяшкина, в текущий момент специалисты будут анализировать транспортную ситуацию на этом участке. "При необходимости режим работы светофоров будет откорректирован", – отметил он.
Комментарии
На самом деле, в стоимость этого перекрестка надо включить всех кто разхлестался на нем до этого.
Зато теперь, спустя столько лет ожидания, автомобилисты будут ездить и радоваться
В этом году очень много сделано для автомобилистов и пешеходов. Только нужно соблюдать правила и уважать друг друга. С наступающим днем автомобилиста.
Обычные рабочие вопросы города не понятно почему этому устанавливается статус сложно выполнимых.
Точно!! "Долгожданный", прям ждали его все. Теперь если учесть и так заселенность этого квартала и еще сдачу новых домов (Рубин и рядом) там такие пробки будут. Любой знает, если даже на свободной дороге первые 2-3 машины просто снизили скорость и остановились, то 8-10 и далее уже стоят. А здесь сфетофоров наставили.
Откуда ж такие берутся - которым хочется все обср.ть...