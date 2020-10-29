От хип-хопа до аэробики. Куда записать ребенка на занятия танцами

Уже три года в Барнауле работает центр танцевального спорта "Линия танца" с уникальным подходом к обучению. Его преимущество – в комплексной подготовке: ученики центра не только танцуют, но и выполняют силовые упражнения, занимаются растяжкой, участвуют в мастер-классах с приглашенными педагогами. Благодаря такому подходу дети с раннего возраста уверенно выступают на соревнованиях и фестивалях, где показывают высокие результаты.
В "Линию танца" принимают детей от двух с половиной лет. Для них занятия проходят в игровой форме по специально разработанному курсу Baby-dance. Как правило, ученики группы Baby-dance более дисциплинированны и опережают "новеньких" по уровню подготовки.
Дети с четырех лет могут выбрать любое направление центра:
- танцевальный спорт;
- спортивная аэробика;
- детская хореография;
- современная хореография;
- хип-хоп;
- занятия по растяжке для детей и взрослых.
В этом году центр также запускает новый проект – "Школа танцев выходного дня". Это направление для детей любого уровня подготовки. По выходным ребята 4-6 лет смогут танцевать и заниматься общей физической подготовкой.
Также есть отделение для детей 10 лет и старше, которые будут учить модные танцевальные направления – Vogue, Jazz Funk, Dance Hall и хип-хоп.
Центр "Линия танца"
Адрес: ул. Взлетная, 16, 3 этаж
Тел: +7 (3852) 53‒45‒04, +7‒964‒603‒45‒04
Режим работы: пн-вс – 8:00-22:00
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Комментарии
хыпхоп - пляски негритянских гопников
Очень красивые фото👍👍👍
по моему сейчас не самое лучшее время для массовых сборов (