От хип-хопа до аэробики. Куда записать ребенка на занятия танцами

Уже три года в Барнауле работает центр танцевального спорта "Линия танца" с уникальным подходом к обучению. Его преимущество – в комплексной подготовке: ученики центра не только танцуют, но и выполняют силовые упражнения, занимаются растяжкой, участвуют в мастер-классах с приглашенными педагогами. Благодаря такому подходу дети с раннего возраста уверенно выступают на соревнованиях и фестивалях, где показывают высокие результаты.

В "Линию танца" принимают детей от двух с половиной лет. Для них занятия проходят в игровой форме по специально разработанному курсу Baby-dance. Как правило, ученики группы Baby-dance более дисциплинированны и опережают "новеньких" по уровню подготовки.

Дети с четырех лет могут выбрать любое направление центра:

танцевальный спорт;

спортивная аэробика;

детская хореография;

современная хореография;

хип-хоп;

занятия по растяжке для детей и взрослых.

В этом году центр также запускает новый проект – "Школа танцев выходного дня". Это направление для детей любого уровня подготовки. По выходным ребята 4-6 лет смогут танцевать и заниматься общей физической подготовкой.

Также есть отделение для детей 10 лет и старше, которые будут учить модные танцевальные направления – Vogue, Jazz Funk, Dance Hall и хип-хоп.

Центр "Линия танца"

Адрес: ул. Взлетная, 16, ​3 этаж

Тел: +7 (3852) 53‒45‒04, +7‒964‒603‒45‒04

Режим работы: пн-вс – 8:00-22:00

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