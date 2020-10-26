Землетрясение мощностью почти в пять баллов произошло в Республике Алтай

В Республике Алтай произошло землетрясение, интенсивность которого в эпицентре составила 4,9 балла. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН.
Эпицентр толчков находился недалеко от границы Онгудайского и Улаганского районов.
Ранее amic.ru писал о том, что в Кемеровской области произошло сразу два землетрясения. Одно магнитудой 3, а другое – 5,2.
Первый толчок магнитудой 3 зафиксировали к югу от Шерегеша. Второе землетрясение магнитудой 4,2 случилось в Таштагольском районе примерно в 7 км к юго-востоку от Шерегеша. В эпицентре интенсивность достигала 5,2 единицы.
Комментарии
То-то у меня с утра руки тряслись.Принял-полегчало.
ахахаха
В баллах - только интенсивность.
Магнитуда - просто в цифрах. С долями, возможно.