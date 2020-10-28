Бетонный столб упал на BMW после аварии в Бийске

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Лобовое столкновение двух легковых авто произошло в Бийске утром 28 октября. По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем BMW X5, двигаясь по улице Горно-Алтайской от Ленинградской в сторону улицы 8 Марта, совершил столкновение с Toyota Ipsum под управлением 63-летнего водителя, после чего врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю, в результате аварии водитель и 56-летняя пассажирка автомобиля Toyota получили телесные травмы, госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как ранее сообщал amic.ru, 27 октября в Онгудайском районе Республики Алтай столкнулись автомобили Hyundai Solaris и LADA-213100. По данным полиции, Hyundai не уступил дорогу при повороте и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем LADA под управлением 67-летнего жителя Алтайского края.