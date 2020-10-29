Алтайский Минздрав объяснил блокировку комментариев в Instagram "человеческим фактором"

Фото: instagram.com/minzdravalt

Министерство здравоохранения Алтайского края восстановило возможность комментирования записей и отсылки личных сообщений в своем аккаунте в Instagram.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе министерства, произошел сбой, обусловленный "человеческим фактором".

Ранее пользователи Сети обратили внимание, что прокомментировать можно только посты, выпущенные не позднее 20 октября. Также закрытым оказался direct страницы ведомства.

Многие связали это с появившейся ранее информацией о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации запретило руководителям и специалистам региональных больниц самостоятельно давать комментарии о коронавирусе. По мнению ведомства, это поможет повысить эффективность информирования населения о COVID-19.