Алтайский Минздрав объяснил блокировку комментариев в Instagram "человеческим фактором"

Фото: instagram.com/minzdravalt
Министерство здравоохранения Алтайского края восстановило возможность комментирования записей и отсылки личных сообщений в своем аккаунте в Instagram.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе министерства, произошел сбой, обусловленный "человеческим фактором".
Ранее пользователи Сети обратили внимание, что прокомментировать можно только посты, выпущенные не позднее 20 октября. Также закрытым оказался direct страницы ведомства.
Многие связали это с появившейся ранее информацией о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации запретило руководителям и специалистам региональных больниц самостоятельно давать комментарии о коронавирусе. По мнению ведомства, это поможет повысить эффективность информирования населения о COVID-19.
Комментарии
Мин здрав.))))
И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растёт, причём растёт в среднем выше, чем темпы инфляции., -фраза Силуанова.
Именно потому что зарплата у стариков работающих растет, он отказал им в индексации пенсий. Не себе уменьшил конскую зарплату, ни сидельцам в думе, а нищим пенсам.
Это кульминация .
Господин Силуанов обещал пенсионерам золотые горы, когда повышали пенсионный возраст, но что по факту? Минфин "родил мышь". Размер "доплат" к пенсиям в 24 регионах, по данным Счётной палаты, равен сумме, которая не превышает 10 рублей, в девяти регионах она и вовсе нулевая. Отказом индексировать пенсии не только Минфин, но и проголосовавшие за это депутаты, на мой взгляд, опозорились не только перед вынужденно работающими стариками, но и перед всей Россией! (с)
И есть слои которые действительно сделали себе повышенную пенсию, материальную помощь. Но эти слои не едят дешевые макарошки.
Торговый центр «Геомаркет» на проспекте Ленина в Барнауле в ближайшее время может стать ковидным госпиталем.
Почему этот вопрос возник сейчас?
В ИЮНЕ писали ,что Алтайскому краю выделили больше 9 МЛРД РУБЛЕЙ на борьбу с коронавирусом и поддержку жителей.
В начале СЕНТЯБРЯ писали,что Алтайскому краю выделили еще 17 МЛРД РУБЛЕЙ в связи с пандемией.
у Кума все под контролем.