В эти дни граждане смогут оформить свидетельства о смерти

В Барнауле часть загсов будет работать по воскресеньям для оформления свидетельств о смерти. Обычно смерти регистрируют с понедельника по субботу. Как разъяснили amic.ru в пресс-службе Управления юстиции Алтайского края, режим работы был изменен, чтобы исключить скопления граждан, а также в связи тем, что загс по Железнодорожному району временно не работает из-за ухода сотрудников на больничный.

Ранее amic.ru опубликовал информацию о том, что график работы изменен в связи с повышенной востребованностью услуги по регистрации смерти. Сотрудник ведомства сообщил журналисту, что впервые в воскресенье загсы регистрировали смерти в Барнауле в прошлые выходные, 25 октября. Услуга оказалась "востребованной" даже в воскресенье, поэтому решено продолжить новую практику.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 1 ноября, будут открыты отделы загс по Индустриальному району и Октябрьскому району. Режим работы: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Объявления о работе загсов публикуются в разделе новостей сайта управления.