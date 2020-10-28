Барнаульские отделы ЗАГС будут работать по воскресеньям, чтобы регистрировать смерти

В Барнауле отделы ЗАГС переходят на новый режим работы. Как сообщили amic.ru в Управлении юстиции Алтайского края, часть подразделений будет работать по воскресеньям, чтобы выдавать свидетельства о смерти. Только оформив этот документ, родственники умерших могут получить участок на кладбище для погребения.
Обычно регистрация смерти осуществляется с понедельника по субботу. Работать в воскресенье ЗАГСы вынуждены в связи с повышенной востребованностью данной услуги, пояснили в управлении.
В предстоящее воскресенье, 1 ноября, будут открыты отделы ЗАГС по Индустриальному и Октябрьскому районам. Режим работы: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
Объявления о работе ЗАГСов публикуются в разделе новостей сайта управления.
По последним официальным данным регионального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Алтайском крае зарегистрировано 734 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. С октября растет заболеваемость и смертность от инфекции.
Комментарии
удивительно, президент говорит все прекрасно, а оказывается смерти регистрировать не успевают
А вы попробуйте спрятаться в бункер, отключить интернет, и нанять людей кто бы вам только хорошие новости приносил. Может и вы начнёте говорить, что всё прекрасно.
Да у нас и без бункера таких полно, кто думает, что это придумано, чтобы маску на них одеть
Сколько человек умирает в крае в день. Кто скажет.
Все для блага народа. А может хорошо лечить надо было?
28.10.2020 18:20
- гость -
Сколько человек умирает в крае в день. Кто скажет.
В мирное время умирало 90-100 человек в сутки.
Сейчас, думаю, под 150
Китайцам мстить за убитых русских будем ?
Китайцам мстить за убитых русских будем ?
на али не покупать?
Да сих пор особо одаренные верят, что от сезонного гриппа больше умирает, чем от коронавируса сейчас? Не припомню, чтобы при сезонном гриппе не успевали вскрывать трупы и регистрировать смерти.
28.10.2020 19:16
- гость -
Китайцам мстить за убитых русских будем ?
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Умнее было бы пример с них брать в плане дисциплины.
В таком развитии событий виноваты только оптимизаторы медицины, ни как ни китайцы.
На лишних 8-10 умерших от коронавируса?! однако...
Добрый день! Информация предоставлена не совсем верно и корректно. Да, мы вынуждены ввести дополнительный рабочий день для некоторых отделов ЗАГС города. Но это связано не с повышенной востребованностью услуги по регистрации смерти, а с тем, что наши сотрудники тоже болеют. Поэтому некоторые отделы ЗАГС выходят на работу ещё и в воскресенье.
С уважением, пресс-служба управления юстиции Алтайского края.
29.10.2020 08:12
Maria
Вот именно и вскрытие делать не успевают патологоанатомы, потому что тоже болеют. И врачи принимать больных не успевают потому что тоже болеют. А то тут некоторые шатают лодку так что другие из нее уже выпадывать начали.
29.10.2020 08:20
- гость -
Скопление трупов еще потому что родственники трупов также болеют и сидят на карантине и не едут забирать