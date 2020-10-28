Барнаульские отделы ЗАГС будут работать по воскресеньям, чтобы регистрировать смерти

В Барнауле отделы ЗАГС переходят на новый режим работы. Как сообщили amic.ru в Управлении юстиции Алтайского края, часть подразделений будет работать по воскресеньям, чтобы выдавать свидетельства о смерти. Только оформив этот документ, родственники умерших могут получить участок на кладбище для погребения.

Обычно регистрация смерти осуществляется с понедельника по субботу. Работать в воскресенье ЗАГСы вынуждены в связи с повышенной востребованностью данной услуги, пояснили в управлении.

В предстоящее воскресенье, 1 ноября, будут открыты отделы ЗАГС по Индустриальному и Октябрьскому районам. Режим работы: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Объявления о работе ЗАГСов публикуются в разделе новостей сайта управления.

По последним официальным данным регионального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Алтайском крае зарегистрировано 734 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. С октября растет заболеваемость и смертность от инфекции.