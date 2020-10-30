Маразматическая ошибка. Алтайские девелоперы воюют с Москвой из-за новых строительных норм

Алтайские строители, проектировщики, геологи и даже чиновники уже три месяца ищут способ, как выбраться из сейсмической "ямы". Еще 1 августа в регионе без предупреждения и обсуждения с экспертами изменили нормативную сейсмичность. Теперь в Барнауле дома нужно возводить с учетом землетрясений 7 и 8 баллов, а не 6, как раньше. Из-за этого стоимость строительства возрастет минимум на 30%. Эксперты говорят, что у девелоперов есть в "запасе" проекты жилых домов, документы на которые получены до этого абсурдного постановления. Но вот школы, детские сады, больницы и другие социально важные объекты придется строить по новым правилам уже сейчас. Под удар попадут и производители стройматериалов: им нужно будет пересматривать технологии.

Меж тем, как стало известно amic.ru, нормативную сейсмичность для Алтайского края планировали поменять еще 17 лет назад, сразу после "Чуйского" землетрясения. Однако тогда региональные власти смогли убедить Москву: в крае никогда не было и не будет разрушительных стихийных бедствий, а все существующие строения выдержат толчки в 6 баллов. Сейчас эксперты уверены: раз прецедент есть, значит, есть и все шансы на возврат к прежним нормам. Нужна только инициатива властей.

"И топать в Москву"

Эпицентр землетрясения, произошедшего в сентябре 2003 года, находился в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Магнитуда самого сильного толчка составила 7,3. Землетрясение почувствовали жители едва ли не всех городов Сибири. В домах барнаульцев тряслась мебель и посуда, качались люстры. В страхе горожане выбегали на улицу и часами боялись возвращаться в квартиры.

Но то были лишь "отголоски": как говорят эксперты, из эпицентра до Барнаула докатилась волна в 4 балла. Никаких разрушений (даже незначительных) в Алтайском крае не зафиксировано.

Несмотря на этот факт, уже через несколько месяцев федеральный Минстрой решил: для региона необходимо поменять нормативную сейсмичность, чтобы возводить более прочные здания, способные выдержать 7 баллов (то есть как в эпицентре "Чуйского" землетрясения) и более. Однако правительству Алтайского края тогда удалось остановить федеральных чиновников, и документ так и не приняли.

"Я живу на Алтае 54 года. За это время помню одно официально зарегистрированное землетрясение – 4 балла. Более сильным оно было в Республике Алтай, в горах. Но после землетрясения в 2003 году были попытки увеличить коэффициент сейсмики. Однако мы начали работать вместе с Минстроем России. Они связывались с соответствующими институтами, которые занимаются сейсмикой, и мы отстояли 6 баллов. Вот в Республике Алтай ввели новый норматив, а у нас – нет", – рассказал amic.ru экс-губернатор Алтайского края и экс-посол России в Республике Беларусь Александр Суриков.

Он уверен: 17 лет назад строительный комплекс региона намного легче бы перенес такой "толчок", однако новые нормы не дали бы завершить крупнейшие стройки Барнаула, объемы возведенного жилья были бы намного меньше.

"Тогда последствия были бы более легкими: строительный комплекс был мощнее, не было сумасшедших цен. Но уже развивался рынок жилья. Армированные пояса фундаментов между этажами стоят очень дорого. Поэтому жилья бы строили меньше, его бы меньше покупали, и строительный комплекс начал бы "приседать". Мы тогда начали строить краевую больницу (Краевая клиническая больница на ул. Ляпидевского, – прим. ред.), построили бы ее или нет, будь введены новые нормы, я просто не знаю. Если заложить 8 или 9 баллов, это уже совершенно иная стоимость. Экономика бы сжалась: компенсировать эти затраты из бюджета федерации просто невозможно", – говорит Александр Суриков.

По мнению политика, у строительного сообщества региона и сейчас есть все шансы снизить нормативную сейсмичность и вернуться к прежним 6 баллам. Для этого нужно обратиться в институты сейсмологии, Сибирское отделение Российской академии наук и получить заключение о том, что никакие землетрясения Барнаулу не угрожают.

"Сейчас надо доказывать, что новые нормы неверны. Что делать с существующими зданиями? Снести? Укрепить их просто невозможно. Это идиотизм обычный. Надо саморегулируемым организациям, Минстрою вооружаться материалами сейсмических институтов и топать в Москву, иначе в крае и так невысокий объем строительства (около 650 тысяч кв.м в год, – прим. ред.) будет падать. Покупательная способность низкая. Школ будет меньше, больниц", – считает экс-губернатор.

Привлекать, по мнению политика, нужно и чиновников. В 2003 году именно такой подход помог решить проблему. Поможет и в 2020-м, уверен Суриков.

"Для того существует местная власть, которая должна работать с федеральной. Нужно с учетом истории Алтайского края, особенностей расположения Барнаула просто в существующий документ внести поправки. Вот и все. Инициативнее надо быть", – считает Александр Суриков.

Ситуация "маразматическая"

Строительное сообщество отправляло "топать в Москву" региональных чиновников еще в августе. Однако они почему-то решили: письма, которое напишет губернатор Виктор Томенко, будет более чем достаточно, чтобы вернуть старые нормы. Но нет.

На имя главы региона в середине октября из Минстроя РФ пришла "отписка", в которой чиновники объясняют, почему пересмотреть нормы невозможно. Однако строители уверены, что федеральные эксперты просто в очередной раз перепутали два Алтая.

"В письме Минстрой нам ответил, что Алтайский край граничит с Монголией. Из этого можно делать выводы: у них что Горный Алтай, что Алтайский край – это одно и то же. В ответе прикрываются тем, что затраты на увеличение стоимости строительства не сопоставимы с затратами на восстановление здания, города. Вернемся к тому, какие у нас были разрушения? Что мы восстанавливали? Такого не было и в ближайшие сотни лет не будет", – ранее в разговоре с корреспондентом amic.ru возмущался заместитель генерального директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

К проблеме подключились и на законодательном уровне. С инициативой выступил депутат АКЗС от ЛДПР Владимир Семенов. На очередной сессии регионального парламента, прошедшей 29 октября, он предложил направить коллективное обращение депутатов на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Владимир Семенов уверен: учитывая масштаб проблемы, парламентарии поддержат это решение.

"Ситуация ненормальная. Решение федеральных властей ничем не обосновано. Это все приведет к резкому увеличению стоимости недвижимости. Новых больниц и школ станет меньше. Наши жители не смогут приобрести квартиры, а в Алтайском крае и так самые низкие зарплаты в Сибири. В этой проблеме необходимо разбираться и отстаивать свои интересы", – отмечает Владимир Семенов.

Останавливаться в борьбе за возврат к прежним нормативам, даже несмотря на отказ губернатору, алтайские застройщики не собираются. Девелоперы уверены, что новые нормы сейсмичности приняты поспешно, без учета их мнения. Если ничего не делать и "сидеть ровно", то уже через несколько лет около 50% крупных игроков могут исчезнуть с рынка. Происходящее сейчас в отрасли, как считает гендиректор ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков, – "маразматическая ошибка".

Он уверен, что нормы сейсмики повлекут для застройщиков дополнительные траты. Речь идет о десятках миллиардов рублей на ближайшие несколько лет. Ведь новые параметры ограничивают этажность многоквартирных домов в Барнауле. А строить выше, чем указано в своде правил, теперь не разрешено. В этом случае нужно сооружать специальные антисейсмические пояса, усиливать фундамент и проводить другие работы по укреплению здания.

"Это так же как и с маркировкой лекарств получилось. Надо сначала создать проблему, чтобы героическим образом ее решить. Это либо ошибка на "верхах", либо лоббирование интересов "металлистов", – уверен Андрей Комяков.

Как поясняют застройщики, теперь возводить ЖК в Барнауле выше 20 этажей разрешено только по двум технологиям: монолитное строительство и с помощью железобетонного каркаса. А это очень дорого. Стоимость одного квадратного метра жилья, согласно предварительным подсчетам, может вырасти на 30%.

Кроме того, "скаканут" цены и на строительные материалы, которые и так рекордно взлетели вверх за время пандемии и падения курса рубля. Даже те, кто просто планирует сделать ремонт в квартире, считают эксперты, вынуждены будут переплачивать из-за глупого решения Москвы.

"Социалка – коту под хвост"

Новые нормы бьют не только по коммерческому строительству, но и по государственным стройкам. Компаниям, которые возводят школы, детские сады, больницы, придется отказаться от типовых проектов. Адаптировать их под новые требования просто невозможно, говорят эксперты, придется создавать с нуля.

Но главная проблема – удорожание строительства. Из-за дополнительных усилений, армированных поясов, использования "лишней" арматуры и бетона проект станет едва ли не в два раза дороже. Если не будет увеличено федеральное финансирование, то из-за этого новых школ и детсадов в городе будут строить намного меньше, считает главный инженер строительной компании "Селф" Александр Жокин.

"Нужно направлять специалистов в Москву и доказывать ошибку экспертов. Представьте, что, согласно прогнозам, пройдет землетрясение на Алтае. Получается, что одни здания, рассчитанные до 6 баллов, разрушатся, а новые нет? Кроме того, вся "социалка" пойдет коту под хвост. Из-за сейсмики раньше за одну сумму можно было построить три объекта, а сейчас только один", – говорит Александр Жокин.

Он уверен: федеральные эксперты просто не хотят признать свою ошибку, что перепутали два Алтая. Если ее не исправить, то ведущие застройщики уйдут работать в соседние регионы Сибири, где нет жестких требований по сейсмичности.

При этом в компании "Селф" признались, что при разработке новых проектов жилищных комплексов в Барнауле будут учитывать старые нормативы, рассчитанные до 6 баллов. Никто тратить дополнительные средства, особенно в период экономического кризиса, связанного с пандемией, не собирается. А к тому времени, когда компания решит выводить эти проекты на рынок, все уже вернется на круги своя, уверен Александр Жокин.

Еще одна отрасль, которая пострадает от "идиотизма обычного", – производство строительных материалов, а особенно кирпича. Сейчас почти 40% всех новостроек в Алтайском крае возводят из этого материала, однако производители опасаются, что девелоперы от него откажутся.

Дело в том, что из-за новых требований в Барнауле нельзя строить кирпичные дома выше пяти этажей. Для застройщиков это невыгодно, поэтому они будут работать с железобетонными панелями, считает директор компании "Стройберг" Михаил Дыров.

"Если ничего не делать, то отрасль придет в упадок. Мы в своих обращениях указали все последствия новых требований, которые могут осложнить деятельность отрасли. Иногда у нас на законодательном уровне такие странные вещи происходят, как сейчас. Это серьезно скажется на строительной отрасли, комплекс изменится полностью, будут совершенно иные проекты", – уверен Михаил Дыров.

В 2003 году, вспоминает директор "Стройберга", ни одно здание из кирпича во время землетрясения не дало трещин. Даже в тех объектах, которые строили 50 лет назад и больше.

Михаил Дыров лично направил обращение в правительство региона, уполномоченному по правам предпринимателей в крае и Госдуму с просьбой добиться отмены новых нормативов.

"Это не просто в Twitter написать"

Сейчас у застройщиков есть проекты, разрешения на строительство которых они успели получить до 1 августа. Также новые требования не применяются к построенным и строящимся зданиям. Этих объемов им хватит примерно на два года, за это время законодательная база может еще несколько раз поменяться, признается заместитель директора строительной компании "Жилищная инициатива" Роман Клевакин.

По его словам, ведущие застройщики края уже написали во все инстанции. На уровне регионального Минстроя уже прорабатывается вопрос с федеральным центром о возврате к прежним нормативам. Клевакин уверен, что процесс может растянуться на несколько месяцев. Ведь необходимо обосновать возврат к прежним параметрам экспертам и федеральным чиновникам.

"Необходимые нами меры уже приняты. На данный момент существует законодательный акт. И хочешь не хочешь, но надо его придерживаться. Соответственно, вернуться к прежним требованиям не так просто. Это не просто в Twitter написать. Необходима определенная юридическая процедура. И сейчас она уже запущена", – заключил Роман Клевакин.

В других 15 регионах страны, где, как и в Алтайском крае, пересмотрели нормативную сейсмичность, также обратились в правительство России. Так, власти Краснодарского, Красноярского краев, Тюменской области заявили, что из-за новых требований возрастет не только себестоимость строительства, но и стратегических объектов. Теперь чтобы возвести запланированные гидроэлектростанции, тоннели, мосты, нужно дополнительно потратить десятки миллиардов рублей. Это грандиозные суммы, которые не заложены в региональных бюджетах.

Кроме того, на всех существующих зданиях и сооружениях в этих 15 регионах необходимо провести работы, повышающие их сейсмостойкость и обеспечивающие безопасность граждан. А это еще сотни триллионов рублей.

Сейчас федеральные эксперты, в том числе вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров, считают, что Минстрой России вообще не представлял, к чему приведут данные изменения в своде правил по сейсмике, ввел в заблуждение правительство России, профессиональное сообщество и население страны. Шамузафаров уверен, что регионы обязательно вернутся к прежним требованиям.