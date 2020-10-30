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Новости

Соблюдение масочного режима проверяют в общественном транспорте в Барнауле

, ИА "Амител"
Горожане стали более ответственны
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте провели в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Если сравнивать даже с началом октября, барнаульцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима. Сейчас в городском транспорте практически нет людей без масок. Если пассажир отказывается надевать маску и не покидает автобус (трамвай, троллейбус), работники пассажироперевозящей компании действуют по инструкции: останавливают движение и вызывают для разбирательства полицию", – рассказал начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Дмитрий Арапов. 

Транспортному предприятию в случае нарушения будет выдано предписание на его устранение. А в случае повторного нарушения ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.10.2020 10:44
- гость -

А в СК "Обь" сейчас детские соревнования по плаванию ) Напрямую транслируют по ютуби.

30.10.2020 11:06
- гость -

Да застращали уже просто народ, вот и носят от штрафа подальше. При том что эффективность гигиенических масок не имеет никакого научного подтверждения.

30.10.2020 11:14
- гость -

30.10.2020 11:06
- гость -

Китай тебе подтверждение. Хоть они возможно и скрывают частично, но такого, как в Индии, там точно нет.

30.10.2020 11:17
- гость -

На этом этапе распространения вируса маски уже не помогут. Нужна мощная медицина, а её нет.

30.10.2020 11:24
- гость -

Что на Ленина Молдежная. Пожар.

30.10.2020 11:40
- гость -

30.10.2020 11:17
- гость -
За то дерьмомётов-бездельников, знающих всё про всё, в сети хоть пруд пруди. Это работать некому.

30.10.2020 11:44
- гость -

фонд навального на всЁ покупает маски и раздает беплатно всем желающим... устраивать срач в интернете

30.10.2020 11:52
- гость -

Пожар.
что горит?

30.10.2020 11:57
- гость -

30.10.2020 10:44
- гость -

Так и в Магисе детские группы вовсю работают.

30.10.2020 12:09
- гость -

1152 нет конфеты просыпали.

30.10.2020 12:54
- гость -

Там раньше знаменитый магазин "Лакомка" был.

30.10.2020 12:55
- гость -

30.10.2020 11:06
- гость -
Да застращали уже просто народ, вот и носят от штрафа подальше. При том что эффективность гигиенических масок не имеет никакого научного подтверждения.
----------
Имеет. Иначе медики не носили бы маски в периоды сезонных эпидемий гриппа.
Больные в масках хотя бы кашлять не будут на весь салон, разбрызгивая по нему свои слюни с вирусами.

30.10.2020 12:56
- гость -


30.10.2020 12:54
- гость -


лакомка была вообще не там

30.10.2020 13:34
- гость -

Я раньше в автобусе пиво пил, чтобы не скучно ехать, и многие пили. Теперь никто не пьет, стали ответственнее? Ну ну.....

30.10.2020 14:01
гость

пиво разжижило мозг

30.10.2020 14:10
57 автобус

57 автобус лучше бы штрафанули на 300 тыщ за то, что он на остановку "Старый базар" систематически отказывается ехать, несмотря на наличие пассажиров до этой остановки. Вот бы чем Роспотребнадзору заняться...

30.10.2020 14:11
- гость -

Магазин "Лакомка" был в 100-а метрах где сегодня конфеты рассыпали.

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