Соблюдение масочного режима проверяют в общественном транспорте в Барнауле

Очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте провели в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Если сравнивать даже с началом октября, барнаульцы стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима. Сейчас в городском транспорте практически нет людей без масок. Если пассажир отказывается надевать маску и не покидает автобус (трамвай, троллейбус), работники пассажироперевозящей компании действуют по инструкции: останавливают движение и вызывают для разбирательства полицию", – рассказал начальник отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Дмитрий Арапов.

Транспортному предприятию в случае нарушения будет выдано предписание на его устранение. А в случае повторного нарушения ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.