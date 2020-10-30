В Барнауле задержали мужчину, который с мигалками катался по встречке и тротуару

Сотрудники полиции в Барнауле задержали нарушителя-рецидивиста, который с мигалками колесил по центру города. Свои заезды он снимал на камеру и выкладывал ролики в интернет.

"Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Барнаулу остановили автомобиль Citroen C4 под управлением жителя краевой столицы 1999 года рождения. Было установлено, что задержанный сознательно нарушил ряд правил дорожного движения – выезжал на встречную полосу через две сплошные линии, использовал специальные сигналы, осуществлял движение по пешеходной аллее проспекта Ленина", – рассказали в МВД.

Отмечается, что водитель в 2019 году семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. Теперь его ждет длительное лишение прав.