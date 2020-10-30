В Барнауле задержали мужчину, который с мигалками катался по встречке и тротуару

Сотрудники полиции в Барнауле задержали нарушителя-рецидивиста, который с мигалками колесил по центру города. Свои заезды он снимал на камеру и выкладывал ролики в интернет.
"Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Барнаулу остановили автомобиль Citroen C4 под управлением жителя краевой столицы 1999 года рождения. Было установлено, что задержанный сознательно нарушил ряд правил дорожного движения – выезжал на встречную полосу через две сплошные линии, использовал специальные сигналы, осуществлял движение по пешеходной аллее проспекта Ленина", – рассказали в МВД.
Отмечается, что водитель в 2019 году семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. Теперь его ждет длительное лишение прав.
Комментарии
Без прав за руль сядет, делов-то...
Не брат армянки.
не дромовский гонщик?
Как научили так и ездит)))
А откуда у него спецсигналы? От папы?
караул страна дураков растрелять авто скинуть в обь права порвать
Лишить прав пожизненно, авто конфисковать в пользу многодетной семьи.
Трахнуть шваброй в зАднхй проход, потом этой же шваброй орально,ведро изъять.его оштрафовать.дебиХа кусок
Отобрать права, машину навсегда и посадить в тюрьму . Он несет угрозу жизни другим водителям. За это надо садить по полной.
лечить его надо в психушке
Только ликвидация.
Сказочный д....! И ведь не один такой.
Так то быстро поймали.
Папилац конфисеовать! Водителя туда ,от куда сбежал- на Луговую.
Первый раз увидели? По ночам эти стрит-рейсеры и не такое творят.
Урод!!!
Так есть с кого пример брать - с наших чиновников! Вон один до сих пор на пересуды подает...
Идиотен/тест по нему плачет
Таких идиотов нужно лишать права управления любыми транспортными средствами пожизненно!!!!!!!!!!!!