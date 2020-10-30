В Республике Алтай выявили 178 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 178 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 60 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 57 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 15 жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у 14 жителей Онгудайского района; у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Турочакского района; у пяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Чемальского района.

В 128 случаях отмечаются симптомы инфекции, у 21 больного выявлена клиника вирусной пневмонии.

Таким образом, на 29 октября в Горном Алтае выявили 7449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5085 человек, из которых 169 – за последние сутки.