В Республике Алтай выявили 178 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 178 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Диагноз подтвердился у 60 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 57 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 15 жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у 14 жителей Онгудайского района; у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Турочакского района; у пяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Чемальского района.
В 128 случаях отмечаются симптомы инфекции, у 21 больного выявлена клиника вирусной пневмонии.
Таким образом, на 29 октября в Горном Алтае выявили 7449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5085 человек, из которых 169 – за последние сутки.
Комментарии
Население в 10 раз меньше, нас уже догоняют. Как же наши врут и не краснеют. Потом оправдаются, что всё делали ради населения. "Меньше знаешь, крепче спишь".
Летом при туристах почти не было. Отдыхающие уехали и кривая резко вверх. Почему?
16:13
Да тут вообще много странностей... Новосибирская область, АК и РА - почти равное количество заболеваний в сутки выдают... Одного порядка, скажем. А население: НСО - 2,8 млн, плотность 15,74 ч/км2, АК - 2,3 млн., плотность 13,79 ч/км2, РА - 220 т., плотность 2,37 ч/км2. И две недели с момента окончания сезона отпусков прошло явно. Что то тут не вяжется. Не повезло?