СУ СКР начал проверку после сообщений об упавшей в яму пенсионерке в Рубцовске

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о падении 66-летней женщины в глубокую траншею тепловых сетей в районе переулка Коммунистического в Рубцовске. Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, пострадавшую пенсионерку доставили в медчреждение.

На данный момент следственная группа проводит осмотр места происшествия. Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах рубцовчанка получила травму. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Напомним, что утром 30 октября в Рубцовске пожилая женщина упала в яму. Свидетель происшествия помог пенсионерке выбраться из западни и вызвал скорую помощь. С его слов, пострадавшая не может двигать ногами.