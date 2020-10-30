Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае

Селекторное совещание с представителями дорожно-строительных управлений прошло в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчики отчитались о высокой готовности к работе в зимний период. В регионе подготовили около тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов. Обстановку в крае будут контролировать диспетчерские службы.

Телефоны диспетчерских служб: