Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае

Селекторное совещание с представителями дорожно-строительных управлений прошло в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подрядчики отчитались о высокой готовности к работе в зимний период. В регионе подготовили около тысячи единиц техники и почти 80 тысяч тонн противогололедных материалов. Обстановку в крае будут контролировать диспетчерские службы.
Телефоны диспетчерских служб:
- дежурный "Алтайавтодора": (3852) 36-31-69, 50-75-12, 8-800-222-31-69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный Управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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