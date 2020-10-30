В ГИБДД рассказали подробности столкновения автобуса и "Газели" в Барнауле

В Барнауле на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Молодежной столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 24 и фургон "Газель", сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, виновником ДТП стал 36-летний водитель грузовика, который при повороте налево не уступил дорогу автобусу.

В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта. 74-летнего пенсионера увезли в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что во время аварии из Газели высыпалось много конфет. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.