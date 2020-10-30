В ГИБДД рассказали подробности столкновения автобуса и "Газели" в Барнауле

В Барнауле на проспекте Ленина в районе перекрестка с улицей Молодежной столкнулись автобус ПАЗ маршрута № 24 и фургон "Газель", сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, виновником ДТП стал 36-летний водитель грузовика, который при повороте налево не уступил дорогу автобусу.
В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта. 74-летнего пенсионера увезли в медицинское учреждение.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее amic.ru писал, что во время аварии из Газели высыпалось много конфет. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.
Комментарии
Теперь хоть что то.
Водила попал нехило.
куда очередной пенсионер ехал? Вроде как указ дома сидеть, в зоне риска....
Да. Дорого будет ущерб возмещать.
во всем пенс виноват - пусть возмещает теперь
Дисциплина на дорога стала на много лучше. Не надо отвлекаться и спешить.
там дурной светофор: когда едешь с комсомольского тебе горит уже красный, а едущим от социалистического зеленый. вот и долбятся там с завидной регулярностью
30.10.2020 13:32
- гость -
и причем тут это? 24 по молодежке не ездит. газел хотел повернуть налево к цуму, а пазик в него влетел. значит или газел не торопился, либо пазик летчег
30.10.2020 13:00
krash
куда очередной пенсионер ехал? Вроде как указ дома сидеть, в зоне риска....
Доживешь,если, узнаешь куда пенсионеры ездят.... При этом пенсионеры появляются уже в 45 лет.
Думаю каждого из вас беспокоил вопрос, куда едут бабки по утрам? Особенно в очень раннее время, когда рынки, банки и магазины закрыты. Решил я однажды за ними проследить, рассказываю, что из этого вышло.
Работаю я удалённо на компьютере , и часто до 5-6 утра, иногда с 4 утра начинаю и до позднего вечера. Рабочий стол мой находится на балконе, но только летом, когда на улице тепло, так легче думается. Заметил такую странную тенденцию - 3 бабушки около 6 утра собирались около подъезда и шли в сторону автобусной остановки. Все три дня подряд, они в полном составе и при тряпочных пакетах собираясь в одном месте. И возвращались всегда в одно время и так же втроем. Мне стало очень интересно, куда же они направляются так рано утром.
И вот настал тот день,3 бабки под окнами. Я быстро оделся и последовал за ними.
И вот момент истины - конечная остановка, они выходят. Прошёл за ними держа дистанцию около 700 метров. И вижу картину - они набирают воду в бутылки из родника. Кто одну бутылку, кто две. Набрали они свои бутылки и снова пошли в сторону остановки. Подождали автобус минут 20 и сели в него, с таким же, только обратным маршрутом.
30.10.2020 13:32
- гость -
Молодёжная Ленина один из немногих перекрестков где наконец то нормально организовано движение. Раньше на перекрестке постоянные заторы были, сейчас все разъезжаются. Ещё бы с пешехода что нибудь придумали , а то они пока переходят одна две машины с Ленина на Молодёжную повернуть успевают.