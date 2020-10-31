В ноябре жителей Алтайского края ожидает прохладная погода, характерная для этого времени года, сообщает Росгидромет.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы.

Среднесуточная температура в ноябре в Барнауле составляет -6,8 градуса. Для сравнения: в сентябре этот показатель равняется 2,5 градуса.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Как отметил Тишковец, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.