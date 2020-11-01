Более 40 тонн опасной продукции пытались провезти на территорию Алтайского края

В период с 20 по 29 октября инспекторы Россельхознадзора выявили шесть случаев нарушения ветеринарного законодательства. Задержано больше 40 тонн продукции и 145 голов скота.

Основная причина задержания – нарушение в оформлении ветеринарных документов. 40 тонн рыбной продукции из Казахстана вывозили с отсутствием необходимых данных в документах.

Из России на территорию Казахстана и Кыргызстана три раза пытались перевести 145 голов крупного рогатого скота. При сопоставлении данных специалисты обнаружили полное несоответствие заявленному в представленных перевозчиками документах. Иногда документы и вовсе оказывались поддельными.