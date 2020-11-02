Полицейский и предприниматель устроили нелегальную банковскую деятельность в Бийске

В Бийске членов преступной группы признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что на территории наукограда злоумышленники действовали с сентября 2015 по апрель 2018 года. В состав группировки входили директор одной из местных компаний и полицейский. Нелегальную банковскую деятельность они осуществляли через подконтрольные фиктивные организации, привлекая на их расчетные счета деньги клиентов, которые затем обналичивали.

"За указанный период незаконным путем было привлечено не менее 57 миллионов рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в размере не менее 3,6 миллиона рублей", – рассказали в ведомстве.

При этом полицейский скрывал деятельность группы от надзорных органов, а своим подчиненным поручил не проводить каких-либо проверок в отношении организации. Вскоре правонарушение выявили сотрудники краевого УФСБ, а в апреле 2018 года подозреваемого уволили из органов внутренних дел.

Экс-полицейскому суд дал шесть лет колонии, а предприниматель получил четыре года. Кроме того, каждому осужденному предстоит выплатить по 800 тысяч рублей штрафа.