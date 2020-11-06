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Новости

Еще 107 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Общее число заболевших превысило 8,5 тыс. человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Горном Алтае за последние сутки выявили 107 случаев коронавируса, сообщает оперштаб региона. Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 8545 человек.

Диагноз подтвердили у 35 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 23 жителей Шебалинского района; у 14 жителей Майминского района, в том числе у трёх детей; у 13 жителей Усть-Канского района; у 10 жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Турочакского района.

За прошедшие сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 67 летальных случаев, в том числе 61 – от COVID-19.

Выздоровели за весь период 5813 человек. За сутки из больниц выписали 127 пациентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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