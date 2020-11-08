Мошенник похитил у жительницы Барнаула 400 тысяч рублей

42-летняя жительница Барнаула стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, горожанке позвонили на мобильный телефон. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета.

Чтобы сохранить сбережения, мужчина попросил горожанку продиктовать номер карты, цифры с ее обратной стороны и код из SMS. Позднее она обнаружила, что с ее счета списали крупную сумму. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.