В Барнауле задержали подозреваемого в ограблении магазина

Росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблении магазина, расположенного на Змеиногорском тракте в Барнауле.

В пресс-службе регионального управления нацгвардии уточнили, что о преступлении сообщила продавец торговой точки.

"Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии продавец рассказала, что поздно вечером в магазин зашел незнакомец и под угрозой ножа заставил отдать всю имевшуюся на тот момент в кассе наличность – около 4 000 рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся", – рассказали в ведомстве.

По приметам подозреваемого удалось опознать через полтора часа. Мужчину задержали в районе железнодорожного вокзала. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.