В Сети появилось видео жесткого ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте автомобиль после перестроения вылетел на трамвайные пути и врезался в столб.

Видеозапись ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 8 ноября, опубликовал один из очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул". После смены полосы иномарку начало кидать из стороны в сторону, после чего автомобиль занесло на рельсы, где машина налетела на столб линии электропередач.

Водитель смог самостоятельно выйти из машины, а к пострадавшему авто сразу подбежали неравнодушные автомобилисты.