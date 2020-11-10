Житель Алтайского края изнасиловал психически больную женщину

34-летний житель Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над знакомой, имеющей психическое заболевание, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в конце июня 2020 года в одном из сел муниципалитета. Мужчина днем на автомобиле вывез женщину на окраину деревни и, "применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера".

Во время предварительного следствия свою вину подозреваемый не признал. Правоохранители направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Алтайского края изнасиловал 80-летнюю беспомощную женщину за отказ дать картошки. В момент совершения преступления мужчина был пьян.