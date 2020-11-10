ГИБДД предупреждает алтайских водителей о неблагоприятной погоде

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД. В частности, синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра и похолодание.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

Кроме того, перед поездкой советуют убедиться в исправности всех систем автомобиля, особенно тормозов и обогрева стекол, а также своевременно пополнить запас стеклоомывающей жидкости.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют сменить летние шины на зимние, а пешеходам – подобрать одежду со световозвращающими элементами.