За минувшие сутки в Республике Алтай подтвердили 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число случаев заболевания в регионе достигло 9157.

Диагноз подтвердился у 44 жителей Горно-Алтайска; у 25 жителей Кош-Агачского района; у 21 жителя Улаганского района; у 15 жителей Майминского района; у восьми жителей Онгудайского района; у шести жителей Чойского района; у трёх жителей Турочакского района; у одного жителя Шебалинского района; у одного жителя Чемальского района.

Также зарегистрирован еще один случай смерти пациента с выявленным SARS-CoV-2. Скончалась 55-летняя жительница Горно-Алтайска, у которой врачи диагностировали коронавирусную инфекция и пневмонию.

Таким образом, за все время пандемии в регионе умерло 73 пациента с COVID-19, из которых 67 от самой инфекции, шесть – по иным причинам. Выздоровели 6573 человека, из которых 133 – за прошедшие сутки.