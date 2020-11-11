Перекресток Ядринцева – Папанинцев открыли для проезда раньше срока

Проезд для автомобилей на перекрестке Ядринцева – Папанинцев, который ограничивали из-за ремонтных работ на водопроводной камере, открыли на два дня раньше срока. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала.

"Росводоканал Барнаул" досрочно завершил ремонтно-восстановительные работы на пересечении улицы Папанинцев и переулка Ядринцева. Движение автотранспорта на перекрестке возобновлено. <...> Работы велись круглосуточно, сотрудники предприятия сделали все возможное, чтобы избежать отключения водоснабжения в домах горожан", – прокомментировали информацию в организации.

Ранее amic.ru писал о том, что к 11 ноября должны завершиться работы по ремонту камеры, а в четверг, 12 ноября, начнется благоустройство участка и асфальтирование проезжей части. Сотрудники водоканала работали на месте круглосуточно, и открыть движение по перекрытому участку должны были в пятницу, 13 ноября.

11 ноября горожане заметили, что все ограждения с места проведения ремонтных работ убрали.