В Алтайском крае будут судить подростка за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине

В Заринске 17-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности мужчине. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что в августе 2020 года парень находился около одного из баров города. Там он повздорил с незнакомым пьяным посетителем и ударил его кулаком по лицу. От удара 31-летний мужчина упал и ударился головой о жесткое дорожное покрытие. Его госпитализировали.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Следователи направили уголовное дело в суд на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что житель Усть-Пристанского района убил не желавшего уходить домой приятеля. Теперь ближайшие восемь лет негостеприимный сельчанин проведет в тюрьме.