Командир Ан-124 рассказал о посадке аварийного самолета в новосибирском аэропорту

Командир Ан-124 "Руслан", который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал о том, что сажал судно в аэропорту Новосибирска вслепую – детали двигателя разлетелись и перебили проводку, что обесточило самолет.

Как рассказал пилот Telegram-каналу Baza, на момент поломки воздушное судно набрало около 300 метров высоты.

"Приняли решение садиться на полосу 25, так как ситуация критическая была. Надо было как можно скорее принять решение, потому что запас по высоте маленький был и по тягу двигателей. У нас самолет был обесточенный, тормозов не было, реверс не работал", – рассказал пилот.

Напомним, что днем 13 ноября грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево при аварийной посадке. На борту было 14 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако сам самолет получил повреждения – частично разрушены шасси и крылья.

Позднее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. Правоохранители усмотрели признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.