Барнаулец получил 15 лет тюрьмы за убийство дочери на глазах семьи

66-летного жителя Барнаула приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство своей 39-летней дочери на глазах ее матери и несовершеннолетнего сына.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следствие установило, что вечером в декабре 2019 года в одной из квартир городской столицы мужчина, будучи в алкогольном опьянении, поссорился со своей дочерью из-за пропажи денег.

В результате он нанес ей одно ножевое ранение, от чего пострадавшая скончалась в этот же день в больнице.

В ходе расследования осужденный свою вину не признал, отрицая факт умысла на убийство. Суд, приняв во внимание все доводы следователей, назначил мужчине 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.