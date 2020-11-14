Остались только елки. В Горном Алтае отменили новогодние торжества

Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсудил эпидемическую ситуацию в Республике Алтай и принял решение об отмене массовых мероприятий в новогодние праздники.

"Новый год – это семейный праздник, – констатировал глава региона Олег Хорохордин. – Главная задача сейчас – сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет".

Вместе с тем в Горно-Алтайске и районных центрах все-таки установят и украсят новогодние ели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Ранее amic.ru писал, что аналогичное решение приняли в мэрии Барнаула. Власти решили отказаться от открытия ледовых городков, традиционных фейерверков, концертных программ на площади Сахарова и новогодних представлений.