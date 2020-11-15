Серьезное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в социальных сетях рассказали о серьезном ДТП на трассе Барнаул-Ребриха. По информации подписчиков сообщества "Barnaul22", в результате аварии пострадала женщина.

Инцидент произошел в пяти километрах от Ребрихи. По предварительным данным, иномарку занесло на трассе и она залетела под фуру. Отмечается, что на дороге буран.

Легковой автомобиль выбросило в кювет. Очевидец рассказал, что водитель автомобиля не пострадал, но пассажирка машины лежит рядом. Какие травмы получила женщина, неизвестно.

Ранее amic.ru писал о том, что на участке дороги Барнаул – Заринск столкнулись сразу три легковых автомобиля и грузовик.