Фура слетела с трассы в результате ДТП в Алтайском крае

Серьезное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае вечером 12 ноября. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul 22.
На участке дороги Барнаул – Заринск столкнулись сразу три легковых автомобиля и грузовик. В результате столкновения фуру выбросило в кювет, где она сложилась пополам. Автомобиль еще одного участника аварии также оказался в кювете. Легковушка получила серьезные повреждения.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия неизвестны. По предварительным данным, пострадал молодой человек, которого госпитализировали в заринскую больницу.
Ранее amic.ru писал о том, что сразу несколько машин столкнулись на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова в Барнауле.
Комментарии
Кто умнее в распутицу на трассу не выходит
13.11.2020 11:20
- гость -
Кто умнее, тот прекрасно понимает что в реальной жизни не всё зависит от ума. Есть ещё обстоятельства, обязательства, нужда, в конце концов.
Почему-то нет отчётов о том сколько техники работало на дорогах Барнаула и сколько тонн песчано-соляной смеси высыпато. Или бензин кончился на предыдущих снегопадиках снег после которых растаял, а постоянный уже нечем убирать?
день жестянщика неминуем,как ни пыжься.