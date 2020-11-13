Фура слетела с трассы в результате ДТП в Алтайском крае

Серьезное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае вечером 12 ноября. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul 22.

На участке дороги Барнаул – Заринск столкнулись сразу три легковых автомобиля и грузовик. В результате столкновения фуру выбросило в кювет, где она сложилась пополам. Автомобиль еще одного участника аварии также оказался в кювете. Легковушка получила серьезные повреждения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия неизвестны. По предварительным данным, пострадал молодой человек, которого госпитализировали в заринскую больницу.

Ранее amic.ru писал о том, что сразу несколько машин столкнулись на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова в Барнауле.