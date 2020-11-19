В Алтайском крае пьяный мужчина до смерти забил отчима

30-летнего жителя одного из сел Мамонтовского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью отчиму, повлекшего его смерть, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В начале ноября пьяный сельчанин пришел к отчиму и поссорился с ним на бытовой почве. Во время конфликта пасынок не менее двух раз ударил 51-летнего мужчину руками и ногами в область головы, от чего тот спустя несколько дней скончался.

На текущий момент обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Мамонтовского района обвиняют в заражении вирусом иммунодефицита человека 15-летней школьницы.