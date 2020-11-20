Генпрокуратура проверит причастность эколога к браконьерству в нацпарке Алтая

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Республики Алтай проверить размещенные в интернете сведения о браконьерской охоте в Сайлюгемском национальном парке, где обитает популяция занесенного в Красную книгу России алтайского горного барана.

"В ходе проверки будет дана оценка законности действий охотников, а также должностных лиц, осуществляющих полномочия по охране и использованию особо охраняемой природной территории, являющейся средой обитания объектов животного мира", — констатировали в ведомстве.

Ранее amic.ru писал, что ФСБ задержала сотрудника региональной Дирекции особо охраняемых территорий Республики Алтай Эрмена Суркашева, который сопровождал московского бизнесмена во время охоты на территории обитания краснокнижных горных баранов – архаров.

Предположительно, третьим участником алтайского сафари стал житель Кош-Агачского района, который известен как организатор трофейных охот.

Как уточняют в пресс-службе национального парка "Сайлюгемский", пограничное управление ФСБ обнаружило у охотников огнестрельное оружие. Их заметили на расстоянии выстрела от стада архаров. Хоть сами задержанные и утверждали, что приехали стрелять в сибирского горного козла, на них составили административные протоколы.