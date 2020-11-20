Жителя Рубцовска, который уехал из дома на "Лексусе" и пропал, нашли мертвым

29-летнего жителя Рубцовска Илью Журавлева, который пропал без вести несколько дней назад, нашли мертвым.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае, рубцовчанин пропал 17 ноября. В этот день он уехал на своем автомобиле Lexus RX 330 в неизвестном направлении. 19 ноября поисковики сообщили, что нашли его мертвым.

Подробности смерти не сообщаются. Отряд приносит соболезнования родным и близким мужчины.

Как ранее писал amic.ru, пропавшего 18 июля 39-летнего жителя Рубцовска, члена партии "Справедливая Россия" Михаила Кунгурова обнаружили мертвым спустя четыре месяца поисков.