Жителя Рубцовска, который уехал из дома на "Лексусе" и пропал, нашли мертвым

29-летнего жителя Рубцовска Илью Журавлева, который пропал без вести несколько дней назад, нашли мертвым.
Как сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае, рубцовчанин пропал 17 ноября. В этот день он уехал на своем автомобиле Lexus RX 330 в неизвестном направлении. 19 ноября поисковики сообщили, что нашли его мертвым.
Подробности смерти не сообщаются. Отряд приносит соболезнования родным и близким мужчины.
Как ранее писал amic.ru, пропавшего 18 июля 39-летнего жителя Рубцовска, члена партии "Справедливая Россия" Михаила Кунгурова обнаружили мертвым спустя четыре месяца поисков.
Комментарии
Времена сейчас не простые. Автомобиль стоимостью более 1 млн - приманка для отморозков. Осторожность надо соблюдать
А где там автомобиль более 1 ляма. Эти лексус все устали давно и прям если экземпляр у дедушки в гараже стоял 800 т. За него максимум дадут