Алтайский наркокурьер получил 17 лет колонии за крупную партию "синтетики"

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Алтайский краевой суд признал 27-летнего жителя Алейска виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Мужчина торговал синтетическим веществом.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, в феврале 2020 года житель Алейска, являясь курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, нашел потенциального покупателя и предложил ему купить "синтетику" из расчета 500 тыс. рублей за 1 кг. Мужчина передал пробную партию массой около пяти граммов, а уже в марте продал более 700 граммов, получив за нее 350 тыс. рублей.

Также сотрудники ФСБ нашли наркотики в принадлежащем мужчине гараже. После этого его задержали. Суд приговорил курьера к 17 годам колонии строго режима. Вердикт в законную силу пока не вступил.