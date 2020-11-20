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4% алтайских студентов ушли на дистант из-за эпидситуации

, ИА "Амител"
Не посещают занятия учащиеся 40 групп
Фото: moskva.go2all.ru

Фото: moskva.go2all.ru

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в алтайских школах закрыли пять классов, а в ссузах – 40 групп, сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Согласно информации ведомства, четыре школы и пять профессиональных образовательных учреждений перевели часть своих учеников на дистанционное обучение, так как в них зафиксировали желтый уровень угрозы.

Всего на дистант переведены 0,02% школьников и 4% студентов.

Ранее amic.ru писал, что эпидемическую ситуацию разделили на четыре уровня:

– при зеленом уровне по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся;

– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации. Также возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;

– оранжевый уровень хорошо знаком по периодам сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, когда болеют более 20% учеников и школы уходят на карантин;

– досрочные каникулы до 14 дней предусмотрены, если отсутствуют более 30% педагогов (красный уровень).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.11.2020 17:20
- гость -

Бред эти ваши уровни! Всех, по возможности, нужно на дистант переводить!

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