4% алтайских студентов ушли на дистант из-за эпидситуации

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в алтайских школах закрыли пять классов, а в ссузах – 40 групп, сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

Согласно информации ведомства, четыре школы и пять профессиональных образовательных учреждений перевели часть своих учеников на дистанционное обучение, так как в них зафиксировали желтый уровень угрозы.

Всего на дистант переведены 0,02% школьников и 4% студентов.

Ранее amic.ru писал, что эпидемическую ситуацию разделили на четыре уровня:

– при зеленом уровне по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся;

– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации. Также возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;

– оранжевый уровень хорошо знаком по периодам сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, когда болеют более 20% учеников и школы уходят на карантин;

– досрочные каникулы до 14 дней предусмотрены, если отсутствуют более 30% педагогов (красный уровень).