Отец-одиночка из Алтайского края через прокуратуру добился выплаты на ребенка

Прокуратура Рубцовска помогла отцу-одиночке, воспитывающему маленького ребенка, добиться единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина пожаловался, что деньги получила лишенная родительских прав мать ребенка, в связи с чем в назначении средств ему было отказано.

Это возмутило рубцовчанина, так как все расходы на ребенка он несет в одиночку, а женщина в воспитании сына не участвует.

Прокуратура посчитала отказ необоснованным, о чем проинформировала городское отделение ПФР. После вмешательства правоохранителей отец получил 10 тысяч рублей.