Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22
Два легковых автомобиля стали участниками жесткого ДТП в Железнодорожном районе Барнаула вечером, 20 ноября.
Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на проспекте Ленина в районе дома № 113. Уточняется, что одним из участников была машина такси.
Судя по кадрам с места происшествия, автомобили получили серьезные повреждения. На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что прошедшим вечером на улице Шумакова рядом с ТЦ "Лето" столкнулись две иномарки. Как отмечалось, из-за аварии транспортный затор растянулся на полкилометра.
Комментарии
С каких пор новый рынок центр
21.11.2020 11:10
Гость
А где у вас центр? На Балтийской что-ли?
На Ленинском авария. Там три ряда в одну сторону. Классики.
(((