Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в центре Барнаула

Фото: "Инцидент Барнаул" / vk.com/incident22

Два легковых автомобиля стали участниками жесткого ДТП в Железнодорожном районе Барнаула вечером, 20 ноября.

Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", авария произошла на проспекте Ленина в районе дома № 113. Уточняется, что одним из участников была машина такси.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобили получили серьезные повреждения. На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что прошедшим вечером на улице Шумакова рядом с ТЦ "Лето" столкнулись две иномарки. Как отмечалось, из-за аварии транспортный затор растянулся на полкилометра.