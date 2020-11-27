Владелец "Титов-Арены" построит в Барнауле спорткомплекс с бассейном за 312 млн.

Компания "Арена", принадлежащая известному бизнесмену Михаилу Дроздову, может построить спортивный комплекс с бассейном в Барнауле на проспекте Ленина, 121. Документ опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступает Финансовый университет при правительстве страны. Как следует из данных, в ноябре проведен аукцион на определение подрядчика. Компания "Арена" согласилась построить спорткомплекс за 312,2 миллиона рублей.
Что известно о новом спорткомплексе?
Он появится на проспекте Ленина – рядом с Новым рынком – к декабрю 2021 года. Согласно задумке архитекторов, четырехэтажный комплекс будет сине-белого цвета. На его фасаде разместят спортивную символику. На первом этаже – тренажерный зал. Также внутри появится бассейн. На втором этаже будут баскетбольные и волейбольные залы, а также помещения для занятий другими видами спорта.
Чем известен Михаил Дроздов?
Его компания "Арена" построила в краевой столице хоккейный дворец "Динамо-Барнаул", который спустя время переименовали в "Карандин-Арену" в честь известного алтайского арбитра. Кроме того, Михаил Дроздов выкупил Дворец спорта и зрелищ, который после реконструкции переименовали в "Титов-Арену". После ремонта спортивный объект стал современным ледовым дворцом, где играет местная команда "Динамо-Алтай". Также сейчас компания "Арена" достраивает ледовый дворец в городе Рубцовске, которому присвоят название "Гимаев-Арена". В планах Михаила Дроздова построить несколько хоккейных дворцов в Хакасии и Бурятии.
Комментарии
Известен, тем что на его машине размотали насмерть молодую девушку , а вот что он был за рулём доказать (не захотели) не смогли.
Получается он возможный убийца?
Нерукопожатный персонаж
В городе большой дефицит тренеров нормальных, кто там работать то будет
Судя по информации в СМИ, до случая в девушкой в 2009, он сбил насмерть велосипедиста в Рубцовске в 2006, отделался условным сроком.
Сначала он сбил парня - отмазался, потом сбил девушку - отмазался, потом у его партнёра по роу Нагорнева погибли в дтп дочь и жена (дтп на Лена с БМВ и ситроеном несколько лет назад). Упырь убивает и строит, а отвечают другие
Удачное решение. Активно заселяем спальные районы, а бассейны строим в центре. Как раз детей по пробкам через весь город возить. Тем более на Ленина есть бассейны
какая желчь у неудачников и лентяев, ух им бы погреметь костями...
а Шубенкова спросили? Он проект утвердил?
При чем здесь зависть?! В правовом государстве гражданин, совершивший преступление, должен нести уголовную ответственность независимо от должности, толщины кошелька и прочего. Об этом речь, а не о качествах г-на Дроздова как бизнесмена.
Что докопались до Михаила Викторовича. Кто старое помянет - тому глаз вон. Не суди, да не судим будешь. Забыли пословицы. Он все искупил перед обществом своими добрыми делами и постройкой новых спортивных объектов. Деньги зарабатывает здесь и тратит тоже здесь, а не как некоторые "рукопожатные" не будем показывать подльцем
Чем известен Михаил Дроздов?(с)
Убийствами
Если бы такая ситуация произошла с вашим родственником, вы вряд ли были столь лояльны и утешились бы пословицами .Главное же что бизнесмен хороший!
27.11.2020 13:06
гость
Бесплатно никто ничего не делает, всегда есть выгода.
Вот Дворец Спорта внешний вид испортил.
27.11.2020 12:25
Yuriii
Удачное решение. Активно заселяем спальные районы, а бассейны строим в центре.
У вас там уже решили новый федеральный спорткомплекс строить. Успакойтесь.
27.11.2020 13:10
Гость
Если бы такая ситуация произошла с вашим родственником, вы вряд ли были столь лояльны и утешились бы пословицами .Главное же что бизнесмен хороший!
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знал Аллу, немного ветренная была, но позитивная, а в ту злополучную ноябрьскую ночь по всей видимости злой рок какой-то случился, проклятье если хотите реализовалось, у нее потом и отец погиб в ДТП
кстати, после ДТП на Ленина с БМВ я тоже поверил в мистику, такие совпадения
Какие совпадения, рок, судьба? Конечно они виноваты, а не владелец машины с повреждениями от столкновения. А может причина в том, что кто-то ездит, не соблюдая правила, возможно в пьяном виде?
Карандин-Арену строило ЗАО РОУ. Хоть она тоже дроздовская, но Ареной тогда и не пахло.
27.11.2020 13:06
гость
Михаил, залогинься
Чтобы ответить - надо признать, раскаяться и потом искупать свою вину.
А на данный момент это упырь, который убил двух людей.
Таким человеком должно бы заинтересоваться ФСБ. И оно им заинтересовалось... В президиуме Динамо все руководство ФСБ, а для хоккея строит Дроздов, который убил 2 людей.
Количество убитых фсбшниками точно не известно, но они нашли друг друга.
Владелец "Титов-Арены" построит в Барнауле спорткомплекс с бассейном за 312 млн.
Строит за федеральные деньги. Кто платит тот и строит.
27.11.2020 13:04
Гость
В правовом государстве гражданин, совершивший преступление, должен нести уголовную ответственность независимо от должности, толщины кошелька и прочего. Об этом речь, а не о качествах г-на Дроздова как бизнесмена.
Все понимаю, но в правовом государстве совершение преступления должно быть ДОКАЗАНО!!! Cледовательно- не суди да не судим будешь. Судить не можем, но оценить его дела мы состоянии. Чувствует за собой вину или какие -то другие побуждения, да какая разница. Делает полезные дела и пусть делает. Сколько реальных людей, творящих беззаконие ни вины не чувствуют, ни обязанностей перед обществом.