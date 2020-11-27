Владелец "Титов-Арены" построит в Барнауле спорткомплекс с бассейном за 312 млн.

Компания "Арена", принадлежащая известному бизнесмену Михаилу Дроздову, может построить спортивный комплекс с бассейном в Барнауле на проспекте Ленина, 121. Документ опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступает Финансовый университет при правительстве страны. Как следует из данных, в ноябре проведен аукцион на определение подрядчика. Компания "Арена" согласилась построить спорткомплекс за 312,2 миллиона рублей.

Что известно о новом спорткомплексе?

Он появится на проспекте Ленина – рядом с Новым рынком – к декабрю 2021 года. Согласно задумке архитекторов, четырехэтажный комплекс будет сине-белого цвета. На его фасаде разместят спортивную символику. На первом этаже – тренажерный зал. Также внутри появится бассейн. На втором этаже будут баскетбольные и волейбольные залы, а также помещения для занятий другими видами спорта.

Чем известен Михаил Дроздов?

Его компания "Арена" построила в краевой столице хоккейный дворец "Динамо-Барнаул", который спустя время переименовали в "Карандин-Арену" в честь известного алтайского арбитра. Кроме того, Михаил Дроздов выкупил Дворец спорта и зрелищ, который после реконструкции переименовали в "Титов-Арену". После ремонта спортивный объект стал современным ледовым дворцом, где играет местная команда "Динамо-Алтай". Также сейчас компания "Арена" достраивает ледовый дворец в городе Рубцовске, которому присвоят название "Гимаев-Арена". В планах Михаила Дроздова построить несколько хоккейных дворцов в Хакасии и Бурятии.