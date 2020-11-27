Житель Алтайского края дважды выстрелил из ружья в голову знакомого

28-летнего жителя Зонального района признали виновным в убийстве знакомого, совершенном в условиях неочевидности. Как оказалось, еще несколько лет назад мужчины были друзьями, но затем поссорились, в том числе и на почве ревности.

С тех пор 41-летний мужчина при каждой встрече не упускал возможности оскорбить бывшего друга. Так, в ночь на 9 марта в одном из сельских баров между ними вновь произошел конфликт, после которого злоумышленник не выдержал нападок и поехал домой за ружьем.

"Не найдя в заведении обидчика, он на своем автомобиле поехал его искать. Увидев машину потерпевшего на одной из улиц, он дважды выстрелил в голову мужчине, после чего скрылся", – рассказали в алтайском СУ СКР.

Вскоре злоумышленника задержали. Свою вину он признал полностью. Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.