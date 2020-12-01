Депутат Госдумы проверила соблюдение мер безопасности в АлтГУ

АлтГУ 30 ноября посетила депутат Государственной думы Наталья Кувшинова. Ее визит посвящен организации образовательного процесса в условиях эпидемиологической ситуации.

Ректор опорного вуза Сергей Бочаров рассказал депутату о принятых в вузе мерах безопасности, соответствующих распоряжению губернатора, показал, как организован учебный процесс. Он также провел Наталью Кувшинову по корпусам и аудиториям вуза, кабинетам Дома научной коллаборации (ДНК) имени В.И. Верещагина. Депутат увидела, как проходят занятия у студентов, поговорила с ними об учебе и отдыхе в сложившейся ситуации.

"АлтГУ делает все возможное для того, чтобы и студенты, и работники чувствовали себя безопасно. Мы проводим санитарную обработку помещений, контролируем температуру преподавателей и студентов, обеспечиваем помещения специальными облучателями. Руководство тщательно проверяет и анализирует все сигналы, поступающие от студентов. Если группу необходимо перевести на дистант, то незамедлительно делаем это", – подчеркнул Сергей Бочаров.

Ректор добавил, что в общежитиях университета также проводят работы по обеспечению безопасности студентов и сотрудников АлтГУ. На сегодняшний день в опорном вузе на дистант переведено 30 групп.

"Практические работы, лабораторные занятия сложно эффективно организовать в удаленном варианте. Здесь необходимо многое делать самим студентам, но только если нет заболевших. Лекционные занятия в АлтГУ переведены на дистанционный формат, в чем мы сегодня и убедились. Как и в том, что в коридорах и помещениях вуза все, от технического персонала до руководства, от студентов и до гостей университета, носят маски и соблюдают рекомендуемые меры безопасности", – подвела итоги визита Наталья Кувшинова.

Депутат также отметила, что готова рассмотреть все вопросы и замечания, возникающие у студентов всех вузов Алтайского края. Аккаунты Натальи Кувшиновой в соцсетях открыты для всех.