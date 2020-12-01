МегаФон рядом с домом. SIM-карты оператора теперь можно купить в обычном магазине

SIM-карты МегаФона теперь можно приобрести не только в салонах связи, но и в обычных магазинах. Оператор заключил соглашение более чем с 500 точками продаж, где жители Алтайского края могут купить SIM-карту без паспорта и активировать ее дома. Такой сервис актуален в период самоизоляции, так как позволяет уменьшить количество возможных контактов с другими людьми.

"Благодаря новому формату, нашим будущим абонентам не нужно посещать крупные торговые центры или специально приезжать в салон связи. Договор можно подписать дома в электронном виде, просто сделав селфи с паспортом. К началу осени продажи SIM-карт МегаФона, которые можно активировать самостоятельно, показали уже трехкратный рост в Барнауле и Алтайском крае", – отметил директор Алтайского отделения МегаФона Дмитрий Сидоренко.

Активировать покупку можно в удобное время через приложение "Личный кабинет" МегаФона. После внесения фото и личных данных электронный договор будет подписан автоматически. Также для регистрации можно воспользоваться порталом "Госуслуги", если у владельца есть подтвержденная учетная запись. При активации договора доступен для подключения любой из действующих тарифов оператора.

Продажи в магазинах у дома реализованы в 130 населенных пунктах региона, в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Новоалтайске, Алейске, Баево, Зональном, Благовещенке. SIM-карты МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести в интернет-магазине оператора и других торговых онлайн-площадках.