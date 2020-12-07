Сильные метели надвигаются на Алтайский край

8 декабря в северных районах, а также ночью 9 декабря на большей части Алтайского края ожидаются снег, временами сильный, местами метели, снежные заносы. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В условиях непогоды водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

"Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон экстренных служб 112. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких", – пишет пресс-служба регионального главка МЧС.