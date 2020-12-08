Депутаты рассмотрят вопрос о переносе выходного с 8 января на 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовом кодексе – согласно им, выходной день с 8 января перенесут на 31 декабря.

"Нашли, пожалуй, компромиссное решение. Должно устроить даже самых непримиримых критиков инициативы сделать 31 декабря выходным постоянно и согласно норме закона, не дожидаясь, пока правительство изволит когда-либо снова воспользоваться собственными полномочиями по корректировке календаря", – написал депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно пояснительной записке, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2024, поскольку 31 декабря в 2022 и 2023 году выпадает на выходные дни. Такое изменение поможет работникам более рационально использовать праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.