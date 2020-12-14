Компания "КамАЗ" представила свой электрокар "Кама-1"

Компания "КамАЗ" на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 в Москве презентовала свой электромобиль "Кама-1". Представил проект глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Длина кроссовера составляет 3,4 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,6 м, клиренс – 160 мм. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт⋅ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунды", – рассказали представители компании в социальных сетях.

Сейчас автомобиль находится в статусе предсерийного образца. Он прошел все испытания и получил необходимую документацию.

Ранее amic.ru писал о том, что с 10 ноября начался прием заказов на отечественный люксовый электрокар "Монарх". Стоимость новинки составляет около 4,4 млн рублей.