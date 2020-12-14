Компания "КамАЗ" представила свой электрокар "Кама-1"

Компания "КамАЗ" на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 в Москве презентовала свой электромобиль "Кама-1". Представил проект глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Длина кроссовера составляет 3,4 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,6 м, клиренс – 160 мм. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт⋅ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунды", – рассказали представители компании в социальных сетях.
Сейчас автомобиль находится в статусе предсерийного образца. Он прошел все испытания и получил необходимую документацию.
Ранее amic.ru писал о том, что с 10 ноября начался прием заказов на отечественный люксовый электрокар "Монарх". Стоимость новинки составляет около 4,4 млн рублей.
Комментарии
Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунды это круто, но ведь дорог под такую крутизну нет!
Очередная показуха, которая как и всегда закончится ничем.
бредятина. Камазы серийно не научились из зубила получать что то путевое. достаяния СССР лишь. а тут глядите ка электрокар и сразу серийный. бред. Просто попытка под шумок проать как можно больше, и уж не верю, что КАМАЗ как нормальный производитель, будет отзывать на гарантийную замену, например аккумуляторы, которые возможно окажутся не пригодными или дефектными ))
Да и кому эта фигня нужна за 1.2млн. цена неконкурентна. Тем более для бренда КАМАЗ
как тебе такое Илон Маск?
Электрокары в СССР делали ее в 60-е, на больших заводах их много было.
Еще в начале 80-х годов прошлого века на ВАЗе выпустили опытную партию электрических машин на базе серийного универсала ВАЗ-2102. Причем первая такая машина с индексом 2102Э (позже заменен на 21029) была построена в далеком 1976 году. Электрокар от ВАЗа представлял собой закрытый двухдверный фургон с гофрированными филенками вместо задних окон.
Блок никель–цинковых аккумуляторных батарей весом 380 кг питал, находившийся под капотом, электромотор мощностью 25 кВт (35 л.с.). Запас хода составлял вполне приличные даже по современным меркам 130 км, при этом фургон грузоподъемностью 320 кг мог развивать максимальную скорость 87 км/ч.