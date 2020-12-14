Новосибирский губернатор пообещал увольнять чиновников-тусовщиков

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал увольнять госслужащих, если тех заметят на вечеринках, которые будут проходить в регионе после 23:00. Это касается и новогодней ночи в том числе.

По словам главы региона, поступают сигналы, что некоторые заведения общепита планируют организовать подпольные предновогодние и новогодние вечеринки. Поэтому Травников поручил надзорным органам реагировать на подобные сообщения и усилить проверки.

При этом могут наказать не только заведения, но и посетителей – если выяснится, что запрет нарушили чиновники.

"Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные, вплоть до увольнения. Поэтому просьба – не шутите. Ничего страшного, этот Новый год потерпим, проведем его без корпоративов и ночных вечеринок", – подчеркнул губернатор.

Напомним, в Новосибирской области не запрещены предновогодние мероприятия, в том числе корпоративы, но существует ряд ограничений. Участвовать в таких вечеринках должны не более 50 человек, обязательно соблюдение всех требований Роспотребнадзора, а завершаться праздники должны до 23:00.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае любые массовые праздничные мероприятия запрещены с 15 декабря по 15 января.