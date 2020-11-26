В ковидный указ Алтайского края внесли "новогодние" ограничения. Что теперь нельзя?

Из-за сложной эпидобстановки в Алтайском крае запретили новогодние корпоративы и другие развлекательные мероприятия. Соответствующее изменение внесли в ковидный указ губернатора Виктора Томенко. С какого числа начнут действовать новые ограничения, будут ли работать кинотеатры и какие еще дополнения внесли в документ - читайте в материале amic.ru.
Да, увы. Отпраздновать Новый год в шумной компании в ресторане (и другом общественном месте) у вас не получится.
С 15 декабря 2020 в Алтайском крае нельзя будет проводить новогодние корпоративы, праздничные мероприятия и любые зрелищно-развлекательные и досуговые события. А предприниматели не смогут оказывать подобные услуги. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.
В прочем, Алтайский край — не единственный регион, который остался без новогодних корпоративов. Подобные запреты ввели также в Калужской, Тульской, Омской, Оренбургской областях, Краснодарском крае и других регионах страны.
Нет. Время работы заведений общепита не изменилось. Хотя на последнем заседании оперштаба планировали обсудить введение новых ограничений для кафе и ресторанов. Ранее депутат АКЗС Мария Прусакова сообщала, что власти собирались запретить работать заведениям с 19:00 до 6:00. Но, к счастью, такого решения не приняли.
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