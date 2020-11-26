В ковидный указ Алтайского края внесли "новогодние" ограничения. Что теперь нельзя?

Что? Запретили новогодние корпоративы?

Да, увы. Отпраздновать Новый год в шумной компании в ресторане (и другом общественном месте) у вас не получится.

С 15 декабря 2020 в Алтайском крае нельзя будет проводить новогодние корпоративы, праздничные мероприятия и любые зрелищно-развлекательные и досуговые события. А предприниматели не смогут оказывать подобные услуги. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.

В прочем, Алтайский край — не единственный регион, который остался без новогодних корпоративов. Подобные запреты ввели также в Калужской, Тульской, Омской, Оренбургской областях, Краснодарском крае и других регионах страны.