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В ковидный указ Алтайского края внесли "новогодние" ограничения. Что теперь нельзя?

, ИА "Амител"
Как-нибудь без праздников, друзья
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Из-за сложной эпидобстановки в Алтайском крае запретили новогодние корпоративы и другие развлекательные мероприятия. Соответствующее изменение внесли в ковидный указ губернатора Виктора Томенко. С какого числа начнут действовать новые ограничения, будут ли работать кинотеатры и какие еще дополнения внесли в документ - читайте в материале amic.ru.

1
Что? Запретили новогодние корпоративы?

Да, увы. Отпраздновать Новый год в шумной компании в ресторане (и другом общественном месте) у вас не получится.

С 15 декабря 2020 в Алтайском крае нельзя будет проводить новогодние корпоративы, праздничные мероприятия и любые зрелищно-развлекательные и досуговые события. А предприниматели не смогут оказывать подобные услуги. Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. 

В прочем, Алтайский край — не единственный регион, который остался без новогодних корпоративов. Подобные запреты ввели также в Калужской, Тульской, Омской, Оренбургской областях, Краснодарском крае и других регионах страны.

2
Правда, что рестораны и кафе теперь только до 19:00 работают?

Нет. Время работы заведений общепита не изменилось. Хотя на последнем заседании оперштаба планировали обсудить введение новых ограничений для кафе и ресторанов. Ранее депутат АКЗС Мария Прусакова сообщала, что власти собирались запретить работать заведениям с 19:00 до 6:00. Но, к счастью, такого решения не приняли.

3
И что, концерты тоже отменили?
Нет. Новые ограничения не повлияют работу кинотеатров, театров и концертных залов. Поэтому если планировали сходить на концерт любимого артиста, посмотреть спектакль или новый фильм, то не переживайте — билеты сдавать не придется. 
4
Правда, что маски теперь нужно будет носить даже на улице?
Не совсем. В указе расшили перечень мест, где требуется соблюдать масочный режим. Теперь средства защиты нужно надевать во время массовых мероприятий, которые проходят на свежем воздухе. Но если вы вышли на прогулку, маска вам не нужна.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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