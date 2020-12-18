Колесо обозрения на площади Сахарова начали демонтировать

Колесо обозрения на площади Сахарова начали разбирать / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ближайшие несколько дней колесо обозрения в Барнауле исчезнет со своего привычного места – площади Сахарова. 18 декабря рабочие начали убирать с колеса кабинки. После полного демонтажа аттракциона специалистам предстоит оценить его состояние и провести капитальный ремонт, пояснили amic.ru в руководстве парка "Барнаульская крепость". По планам работы по демонтажу займут около десяти дней.

Убрать колесо с площади хотели еще осенью, после Дня города. Тогда руководство парка объявило, что "Барнаульскую крепость" вскоре закроют. А еще раньше, в начале августа, все аттракционы парка развлечений выставили на распродажу. Владелец объекта Роман Романов объяснял, что "Барнаульская крепость" закрывается из-за сложной финансовой ситуации, которая сложилась в пандемию.

"В связи с экономической ситуацией мы решили, что два моих проекта – "Экстрим" и "Барнаульская крепость" – будут ликвидированы. Они затратные, хлопотные, особенно при том уровне неопределенности, в котором мы сейчас существуем", – заявил 6 августа Романов.

В последний раз прокатиться на колесе обозрения можно было 20 сентября. Помимо экономических причин, убрать аттракцион с площади Сахарова решили еще и из-за его технического состояния. Колесо проработало 18 лет, а потому нуждается в капитальном ремонте. После демонтажа специалистам предстоит оценить его техническое состояние и провести все необходимые работы. Но на прежнем месте аттракцион, похоже, не появится: об этом 18 сентября руководство парка заявило у себя в Instagram.

Напомним, 27-метровое колесо обозрения начало работать на площади Сахарова вместе с парком "Барнаульская крепость" 14 сентября 2002 года. Инвестором стал предприниматель Роман Романов, руководивший парком "Солнечный ветер". По его подсчетам, на "чертовом колесе" за все время прокатилось около 2 млн человек.