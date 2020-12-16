Первый полк с пусковым комплексом "Ярс" заступил на дежурство в Алтайском крае

Первый полк ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом вооружили мобильным комплексом "Ярс". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания, – уточнили в министерстве. – Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

ПГРК "ЯРС" – современный российский пусковой комплекс, оснащенный твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. С прошлого года ими начали заменять в российских войсках устаревшие "Тополь-М". Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.

Ранее amic.ru сообщил, первый полк с ПГРК "ЯРС" начал свое боевое дежурство еще в декабре 2019 года. В общей сложности в РВСН находится порядка 200 таких установок.