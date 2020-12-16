Первый полк с пусковым комплексом "Ярс" заступил на дежурство в Алтайском крае

Первый полк ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом вооружили мобильным комплексом "Ярс". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания, – уточнили в министерстве. – Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".
ПГРК "ЯРС" – современный российский пусковой комплекс, оснащенный твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. С прошлого года ими начали заменять в российских войсках устаревшие "Тополь-М". Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.
Ранее amic.ru сообщил, первый полк с ПГРК "ЯРС" начал свое боевое дежурство еще в декабре 2019 года. В общей сложности в РВСН находится порядка 200 таких установок.
Комментарии
Очередная бессмысленная и бестолковая трата наших налогов. А построить нормальную больницу, очистить город от снега или купить новые трамваи у них денег нет.
16.12.2020 15:46
- гость -
Понятно, что вас колбасит. Очистить сибирский город от снега зимой - довольно таки серьёзная заявка.
Это оружие уже никогда не будет использовано.
Те же вирусы и химия, распыляемые через химтрейлы, например, в сотни раз дешевле и эффективнее.
16.12.2020 16:12
гость
Оно уже используется, как ядерное сдерживание. Между прочим, ТТХ "Ярса" до сих пор засекречены.
Это оружие уже никогда не будет использовано.
Вот поэтому пилить бабло на таких вещах легче всего. Это же не космодром строить или ракету.
16.12.2020 16:20
- гость -
Что не так с ракетами? Три дня назад тяжелая ракета Ангара-5 успешно вывела спутник-макет на расчетную орбиту. В будущем она может заменить "Протоны" и "Союзы". "Ангара" не использует гептил в качестве топлива.
Если бы у нас не было "Сатаны", Тополя, "Ярса" и т.д., то уже некому комметы писать было бы и некуда.